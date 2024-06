A Netflix vai doar R$ 2 milhões para apoiar trabalhadores do audiovisual no Rio Grande do Sul afetados pelas enchentes que acometeram o estado. A Fundação Cinema RS (Fundacine) será a responsável por fazer o repasse dos recursos aos profissionais.

Segundo a entidade, serão beneficiados atores e atrizes, mas também pessoas que trabalham atrás das câmeras, como eletricistas, marceneiros, técnicos e especialistas em catering. "A prioridade será dada a quem atua por projeto e teve sua rotina diretamente afetada pelas enchentes", diz o diretor da Fundacine, Beto Rodrigues.

Rua alagada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul - Silvio Avila - 29.mai.2024/AFP

A previsão é a de que os primeiros pagamentos sejam realizados a partir do final deste mês.

O Ministério da Cultura foi o responsável por fazer a conexão entre a Netflix e a entidade. "Nas tratativas com a iniciativa privada, indicamos a Fundacine como instituição mais habilitada para receber o aporte e encaminhar o processo de destinação de recursos aos afetados", afirma o secretário-executivo da pasta, Márcio Tavares.

Para ser beneficiada, a pessoa deve ser profissional da indústria televisiva ou cinematográfica ou ter trabalhado no segmento nos últimos 12 meses e ter sido diretamente afetada pelas enchentes.

Os interessados precisam se inscrever online até o dia 25 deste mês por meio do site da Fundacine. Os profissionais que já responderam ao questionário da iniciativa "Futuro Audiovisual RS" já serão considerados como possíveis beneficiários da doação da Netflix.

"Estamos trabalhando junto a várias entidades e instituições ligadas ao audiovisual, de forma dedicada, para que os profissionais do audiovisual não fiquem desassistidos", diz Rodrigues.

ORGULHO

A apresentadora Adriane Galisteu marcou presença no Camarote Pride, na avenida Paulista, em São Paulo, durante a Parada LGBT+, no domingo (2). O ator Carmo Dalla Vecchia prestigiou a festa, que ocorreu no Blue Note, no Conjunto Nacional. O ator e ex-deputado federal Alexandre Frota discotecou na celebração.