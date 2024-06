O ouvidor das Polícias de São Paulo, Claudio Aparecido da Silva, vai pedir um encontro com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, para apresentar dados em defesa da manutenção do modelo atual de instalação de câmeras corporais no uniforme de policiais militares.

O ouvidor das Polícias de São Paulo, Claudio Aparecido da Silva, na sede da ouvidoria, no centro de São Paulo - Eduardo Knapp - 2.mai.2024/Folhapress

"É o sistema que garante a maior proteção dos policiais e da população", diz ele. O modelo que será adotado por Tarcísio de Freitas (Republicanos), segue o ouvidor, vulnerabiliza os policiais ao deixar sob a responsabilidade deles o ato de ligar e desligar a câmera.

Ele diz que levará vídeos ao encontro que provam a sua tese. Um dos exemplos citados é o do PM da Rota Samuel Wesley Cosmo, que foi morto em Santos em fevereiro.

"A câmera corporal do Wesley foi fundamental para identificar o assassino", diz Claudio.

"Se policiais estão em uma ronda de rotina e são atacados repentinamente, vão se lembrar de ligar as câmeras? É claro que não", afirma.

Ele diz também que diversas acusações de abusos contra PMs são desmentidas pelas câmeras corporais.

"Há pouco tempo um jovem foi morto em Paraisópolis [bairro de SP]. As câmeras mostraram que os PMs ajudavam um cadeirante quando perceberam a presença de um rapaz suspeito e tentaram abordá-lo. Ele correu, foi para cima de outra policial". Só então houve tiros e o óbito.

"As imagens mostraram que os agentes seguiram todos os protocolos", afirma o ouvidor.

Em relação às queixas de abordagens truculentas, as imagens também são fundamentais. "Se deixarem de ser gravadas rotineiramente, nunca poderemos saber se a queixa de um cidadão contra um policial é pertinente ou não", conclui Claudio.

Nesta semana, Barroso determinou que o governo Tarcísio de Freitas siga as normas do Ministério da Justiça para a aquisição dos equipamentos.

A pasta orienta a gravação de praticamente todo o turno de trabalho dos PMs. Mas não obriga que as câmeras funcionem de forma automática e sem interrupções.

O governador já anunciou que comprará câmeras que serão ligadas e desligadas pelos próprios PMs —ou remotamente, mas por agentes da própria corporação.

