O Brasil assume nesta terça-feira (23) a vaga no Conselho de Auditores da Organização das Nações Unidas (ONU). O país será representado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), eleito para um mandato de seis anos.

O presidente do TCU, Bruno Dantas, ocupará o lugar do controlador-geral do Chile, Jorge Bermúdez. A transferência será oficializada durante a 78ª sessão do conselho, em Nova York.

O presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas, durante entrevista coletiva em Brasília - Gabriela Biló/Gabriela Biló - 26.set.2022/Folhapress

Os outros dois integrantes são o auditor geral da China, Hou Kai, e o presidente do Tribunal de Contas da França, Pierre Moscovici.

Na quarta (24), Dantas terá um encontro com o secretário-geral da ONU, António Guterres. O presidente do TCU apresentará resultados do ClimateScanner, uma ferramenta de avaliação global das ações governamentais para o enfrentamento das mudanças climática.

O conselho de auditores compõe a estrutura financeira da ONU, funciona de forma independente e é responsável por auditar as contas da organização. O orçamento fiscalizado chega a U$ 40 bilhões.