O Brasil foi escolhido para ser um dos três integrantes do Conselho de Auditores da Organização das Nações Unidas (ONU). O país será representado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), eleito para um mandato de seis anos durante sessão da Assembleia-Geral da ONU nesta sexta-feira (3), em Nova York.

O presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas, durante entrevista coletiva em Brasília - Gabriela Biló - 26.set.2022/Folhapress

O presidente do TCU, Bruno Dantas, que participou da reunião, celebrou a notícia. "Essa é uma vitória que fortalece o Brasil no contexto internacional, e só foi possível pelo empenho e pela liderança do presidente Lula e do chanceler Mauro Vieira", disse.

Dantas vai assumir a vaga que atualmente é ocupada pelo controlador-geral do Chile, Jorge Bermúdez, cujo mandato acaba em junho de 2024. Os outros dois integrantes são o auditor geral da China, Hou Kai, e o presidente do Tribunal de Contas da França, Pierre Moscovici.

O conselho de auditores compõe a estrutura financeira da ONU, funciona de forma independente e é responsável por auditar as contas da organização. O orçamento fiscalizado chega a U$ 40 bilhões.

"A eleição do país para integrar o Conselho de Auditores da ONU coroa o caminho de excelência trilhado pelo TCU. É um reconhecimento à qualidade do trabalho desenvolvido por nosso corpo técnico", afirma ainda Dantas.

O TCU já desenvolveu trabalhos conjuntos com o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). No ano passado, foi eleito para presidir a Intosai (Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores).