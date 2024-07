O deputado alemão Ferat Koçak, integrante do partido esquerdista Die Linke, desembarcará no Brasil neste mês para participar de encontros com parlamentares e movimentos progressistas e discutir os desafios enfrentados pela esquerda no mundo.

Koçak tem agendas previstas com membros do PT e do PSOL e participará de um debate sobre o avanço da extrema direita no Ocidente. O evento, que ocorrerá em São Paulo no próximo dia 19, é organizado pela Fundação Rosa Luxemburgo e pelo MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra).

O deputado alemão Ferat Koçak discursa durante evento em Berlim - @der_neukoellner no Instagram

"Estou entusiasmado por contribuir com minha perspectiva internacional para enriquecer o debate sobre os desafios enfrentados pela esquerda tanto no Brasil quanto na Alemanha", afirma o deputado, que tem políticas de refúgio e o combate ao fascismo e às mudanças climáticas como pautas prioritárias.

Organizadora do evento, a Fundação Rosa Luxemburgo é uma instituição sem fins lucrativos que está vinculada ao Die Linke e promove ações de formação política.