O ator Dudu Azevedo vai interpretar o ex-lutador Rodrigo Nogueira, o Minotauro, pela segunda vez em sua carreira —agora, em um filme que vai narrar a história do atleta.

A produção é da Popcon, de Tatiana Quintella, e as filmagens estão previstas para o início do ano que vem. A atriz Monique Alfradique também já está confirmada no elenco do longa, que terá direção de Fabio Mendonça e roteiro de Lusa Silvestre.

Azevedo já tinha feito o papel de Minotauro na série "Anderson Spider Silva", lançada na Paramount+ no ano passado.

FILHA DE PEIXE

A cantora AliceFromer lançará nesta sexta-feira (5) uma releitura de "Toda Cor", hit dos Titãs composto em 1984 por seu pai, Marcelo Fromer (1961-2001). A canção, que foi interpretada pela artista em shows da turnê mais recente da banda, antecede o lançamento de seu primeiro álbum de estúdio.

"'Toda Cor' vem com um peso e uma importância únicos dentro da idealização e da confecção do meu primeiro álbum. Se interpretá-la nos palcos com os Titãs já me impactou tão profundamente, lançá-la agora, numa versão totalmente nova e cheia de outras cores, me traz uma satisfação sem igual", afirma.