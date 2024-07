Paris

A primeira-dama brasileira Rosângela da Silva, a Janja, deverá marcar presença em uma recepção que será oferecida pelo presidente da França, Emmanuel Macron, e pela primeira-dama francesa, Brigitte Macron, a chefes de Estado e de governo nesta sexta (26), em Paris, antes da cerimônia de abertura das Olimpíadas.

Esse é um dos compromissos oficiais que Janja deverá cumprir em sua passagem pela capital francesa. A agenda da socióloga, que vinha sendo mantida em sigilo, foi divulgada à coluna no início da tarde desta quinta (25).

Os presidentes Emmanuel Macron e Lula e a primeira-dama Janja durante visita do francês ao Palácio do Planalto, em Brasília - Sergio Lima - 28.mar.2024/AFP

A assessoria da primeira-dama informou que Janja tem dois compromissos nesta quinta em Paris: uma reunião do comitê gestor da Conferência de Prefeitos da Rede C40 a Favor da Ação Climática e um jantar oferecido pelo presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, para as comitivas e as delegações dos países participantes dos Jogos.

Já no sábado (27) Janja estará presente na cerimônia de apresentação do vídeo "Juntos somos imbatíveis", realizado com atletas olímpicos em apoio à Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, e no lançamento da campanha Europa Embratur/Sebrae.

A primeira-dama brasileira viajou em avião de carreira para a França, e sua chegada estava prevista para as 14h05 em Paris, nesta quinta.

Um decreto assinado pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL) determina que apenas o vice, ministros de Estado, os presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado e do STF (Supremo Tribunal Federal) e autoridades com status equivalente têm permissão para viajar em aviões da Força Aérea Brasileira (FAB). A norma não cita o avião presidencial.

Ao chegar à França, no entanto, a primeira-dama receberá tratamento de chefe de Estado. Ela poderá, por exemplo, desembarcar antes dos demais passageiros, e deixará o aeroporto por uma saída reservada a autoridades.

O governo francês reservou o tratamento de dignitário a ela por estar representando oficialmente o presidente Lula (PT).

O local em que Janja ficará hospedada está sendo tratado como segredo de estado até agora —mesmo sendo uma viagem para cumprir compromissos públicos, e não privados.