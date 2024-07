O jornalista José Hamilton Ribeiro lançará neste sábado (6), às 16h, na Feira do Livro, em São Paulo, a nova edição de seu clássico "O Gosto da Guerra", acrescida de outras grandes reportagens da revista Realidade.

Publicada originalmente em 1969, a obra narra a saga de um dos raros brasileiros a cobrir a Guerra do Vietnã.

Ribeiro estará no estande da Companhia das Letras, que edita o livro em sua tradicional coleção de jornalismo literário. Coordenada por Matinas Suzuki Jr, a coletânea reúne clássicos do gênero como "A Sangue Frio", de Truman Capote, e "Filme", de Lillian Ross.

Na próxima quarta (10), o jornalista participará de um bate-papo com a repórter especial da Folha Patrícia Campos Mello, que escreveu o posfácio da nova edição da obra, na abertura da exposição "O Gosto da Guerra" do Museu da Imagem do Som (MIS).

A mostra apresenta uma seleção de fotografias tiradas por Ribeiro no Vietnã e pelo fotógrafo que o acompanhou na cobertura, o japonês Keisaburo Shimamoto.

A exposição ainda reúne o trabalho de cinco outros correspondentes de guerra do século 20: André Liohn, Hélio de Campos Mello, Juca Martins, Leão Serva e Yan Boechat.

PALAVRA

A escritora argentina Camila Sosa Villada recebeu convidados no evento de lançamento de seus livros "Tese sobre uma Domesticação" (Companhia das Letras) e "A Viagem Inútil" (Fósforo), realizado no Cineclube Cortina, em São Paulo, na noite de quarta-feira (3). O ator Caio Blat participou de uma leitura de trechos das obras com a autora, sob direção da atriz e diretora Maria Manoella.