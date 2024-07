A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) diz que se confundiu ao se referir à sua colega de Câmara Benedita da Silva (PT-RJ) como "Chica da Silva", mulher escravizada no Brasil no século 18. A fala foi feita por ela durante live realizada na terça-feira (2).

"Me confundi. São nomes parecidos", afirma a bolsonarista à coluna. Ela, porém, contemporiza a suposta confusão. "Mas vamos supor que eu tivesse feito com intenção, eu acho que isso não seria racismo, seria uma homenagem. Seria a mesma coisa se alguém me confundisse e me chamasse de Carla Thatcher ou Margareth Zambelli", diz Zambelli, se referindo à ex-primeira-ministra do Reino Unido Margaret Thatcher.

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). - Pedro Ladeira/Pedro Ladeira/Folhapress

No vídeo, ela se queixava por não ter voz na reunião de mulheres parlamentares do P20 —grupo legislativo do G20,— que é realizada desde segunda-feira (1°) em Maceió e é presidida por Benedita.

"Não sei por que que eu não vou falar, mas [...] já foi montado [o P20] pela secretária da Mulher, a Chica da Silva", diz Zambelli no vídeo. Benedita é coordenadora-geral dos Direitos da Mulher da Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados.

A parlamentar bolsonarista afirma que excluiu a peça assim que foi alertada por sua equipe da confusão. Ela também conta que se desculpou diretamente a Benedita, na reunião do G20 de terça-feira, e que a colega teria entendido a situação.

"Eu falei [para a Benedita]: ‘Sem querer eu te chamei de Chica num vídeo. Eu simplesmente confundi o nome, mas se isso te ofendeu, eu te peço desculpas", narra Zambelli. "Ela [Benedita] mesma falou: ‘De forma alguma, não me ofendeu porque a senhora Chica representa a história de uma mulher valente, poderosa, e isso só me deixou mais feliz’".

Francisca da Silva, popularmente conhecida como "Chica da Silva", foi uma mulher negra escravizada que conseguiu a alforria e alcançou ascensão social no Brasil do século 18.

O comentário de Zambelli provocou reações de membros do governo, incluindo do próprio presidente Lula (PT), que condenaram a fala e manifestaram apoio a Benedita.

"Minha amiga e companheira de muitas décadas. Exemplo de fé, muito trabalho e amor pelo povo brasileiro", escreveu o mandatário em um post no X (ex-Twitter), em que compartilhou uma foto ao lado de Benedita.

Em postagem na mesma rede social, o PT prestou solidariedade à deputada e classificou a fala de Zambelli como racista. "Como é que pode ser racismo? Me confundo ao vivo. E por um nome que ela se sentiu prestigiada", rebate a parlamentar à coluna.

Procurada pela Folha, a assessoria de Benedita informou que a deputada ainda não se manifestou sobre o assunto por estar imersa nas atividades do P20 e que não se sabe o que será feito acerca da fala de Zambelli.