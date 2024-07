O presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Aloizio Mercadante, rebate as afirmações do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de que o contrato para a expansão da linha 5 do Metrô paulistano já está assinado. E pediu "mais respeito" à instituição.

O governador postou a declaração em seu Twitter depois que Lula (PT) reclamou de sua ausência em evento de anúncio de investimentos de R$ 1,7 bilhão na obra. O petista se recusou a assinar o contrato.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, durante o lançamento do programa Sertão Vivo, em Brasília - /Evaristo Sa - 24.out.2023/AFP

Tarcísio postou uma foto em que aparece comendo um hambúrguer e afirmou: "Almoçado com a tranquilidade de quem sabe que o aditivo do contrato que vai levar a Linha 5 do Metrô até o Jardim Ângela está assinado".

"Eu li essa declaração do governador, feita em uma lanchonete. O BNDES merece mais respeito", diz Mercadante.

"Desde 2023, o banco já aprovou impressionantes R$ 11,3 bilhões para o estado de São Paulo, que serão liberados nos próximos anos. Do total, R$ 6,4 bilhões foram para o trem intercidades, R$ 2,6 bilhões para a Linha 6 do Metrô", exemplifica o economista.

Mercadante afirma que "Lula orientou que o BNDES desse um tratamento republicano aos estados, independentemente de eleições passadas ou futuras". Bolsonarista, Tarcísio é considerado potencial adversário do petista nas eleições presidenciais de 2026.

O presidente do BNDES afirma, no entanto, que houve um acordo para que todos os investimentos fossem anunciados de forma conjunta. O que não estaria sendo respeitado pelo governador —por isso a negativa de Lula de assinar o contrato sem que ele estivesse presente.

"O ambiente de polarização não leva a nada. O Brasil precisa elevar as relações republicanas para melhorar o investimento e a qualidade de vida das pessoas", segue ele. "O [Jair] Bolsonaro destruiu esses valores, que nós estamos tentando reconstruir."

JOGO DE CENA

A atriz Regina Braga prestigiou a estreia do espetáculo "Hedda Gabler", dirigido por Clara Carvalho, no auditório do Masp (Museu de Arte de São Paulo), na capital paulista, na noite de segunda (1º). O ator e diretor Nelson Baskerville esteve lá.