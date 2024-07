O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) enfrentou um protesto, na manhã desta terça-feira (2), em uma rodovia estadual do Pará. Integrantes do movimento Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (Fetraf) bloquearam uma via que dá acesso a cidade de Paraupebas, onde o ex-mandatário cumprira agenda.

Bolsonaro realiza uma série de viagens pelo estado para apoiar pré-candidatos aliados. "Estou retido na Rv PA-275, próximo a Parauapebas. Bloqueio do MST para impedir minha entrada na cidade", afirmou o ex-mandatário em mensagem enviada à coluna.

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) discursa durante lançamento de pré-candidatura de aliado em Belém, neste domingo (30) - Flavio Contente /Ato Press/Agência O Globo

O bloqueio da rodovia, no entanto, foi realizado pela Fetraf. À coluna, a coordenadora estadual do movimento no Pará, Noemi Gonçalves, diz que foi um protesto "pacífico para recepcioná-lo e mostrar que o governo do Bolsonaro foi um fracasso".

Imagens enviadas pelo ex-presidente mostram objetos incendiados na pista, bloqueando a passagem dos automóveis.

Segundo Gonçalves, a rodovia já foi desbloqueada. Ela afirma que o ato foi organizado por lideranças da região de Carajás, como uma resposta a uma declaração dada pelo ex-presidente sobre o massacre de Eldorado.

Durante uma agenda de campanha em 2018, Bolsonaro foi até a Curva do S, onde ocorreu o assassinato de 19 trabalhadores rurais sem-terra em 1996, e defendeu os policiais militares que participaram da ação.

Na ocasião, ele disse que os PMs reagiram para não morrer e que quem tinha que estar preso eram os integrantes do MST.