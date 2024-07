A série documental "Um Beijo do Gordo", que narra a vida de Jô Soares, já tem data para estrear: no próximo domingo, 28 de julho, véspera do aniversário de dois anos da morte do apresentador e humorista. Ele morreu em agosto de 2022.

Produção original do Globoplay, o documentário vai relembrar personagens e projetos de Jô e apresentar entrevistas inéditas com pessoas próximas ao artista, como sua ex-mulher e amiga Flávia Pedras Soares.

Renato Terra, colunista da Folha, assina a direção e o roteiro da produção, e Antonia Prado é responsável pela direção artística.

BOLA NA REDE

O ex-jogador de futebol Walter Casagrande Júnior e o jornalista Gilvan Ribeiro receberam convidados para o lançamento de uma edição atualizada do livro "Casagrande e seus Demônios" (Record), escrito por ambos, na semana passada. Os ex-jogadores corintianos Zé Maria e Sollito e o jornalista Juca Kfouri, colunista da Folha, prestigiaram o evento, que foi realizado na Livraria da Vila da Vila Madalena, em São Paulo.