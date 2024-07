Em seu retorno às novelas das nove na Globo após 17 anos, Fábio Assunção contracenará com a atriz Adriana Esteves em "Mania de Você". O ator fará uma participação especial como Alfredo, pai de Luma (Agatha Moreira), uma das protagonistas do folhetim que substituirá "Renascer" a partir de setembro.

Amigos de longa data, Adriana é madrinha do filho mais velho de Fábio, João Assunção. Na história, ela será Mércia, funcionária e amante do vilão Molina (Rodrigo Lombardi).

O ator Fábio Assunção como Alfredo, personagem que ele fará em "Mania de Você", na Globo - Fabio Rocha /Globo

Por uma armação dos amantes, Luma vai crescer achando ser filha de Molina, e não de Alfredo. Mércia vai ajudar na criação da jovem, já que a mãe dela, Cecília, interpretada pela atriz Simone Spoladore, morre no parto.

Fábio Assunção aparecerá no primeiro capítulo, na maternidade em que Cecília dá à luz a menina. Embora seja casada com Molina, a filha que espera é de Alfredo.

Mércia e o vilão, porém, vão armar para dar um fim trágico ao personagem de Fabio.

"O Alfredo entra na novela para dar duas informações importantes que vão ser usadas ao longo da trama", adianta Fábio, sem entrar em detalhes.

"Eu contraceno com a Adriana, que é minha comadre, madrinha do meu filho, e com o Rodrigo Lombardi, um amigo, uma pessoa extraordinária. Fazer essa participação na novela se tornou muito prazeroso não só pela amizade que tenho com os dois, mas também pela admiração que sinto pelo trabalho deles", diz.

O ator retomará também a parceria com o autor João Emanuel Carneiro e o diretor Carlos Araújo, responsáveis por "Todas as Flores". Na novela, Fábio fez o vilão Humberto. "Os textos do João são sempre tramas imprevisíveis, tintas muito fortes, e o Carlinhos é um mestre, um diretor absurdamente experiente", diz.

A última vez que Fábio tinha feito uma novela das nove foi em 2007, em "Paraíso Tropical", de Gilberto Braga. Na ocasião, ele interpretou o mocinho, Daniel.

O ator e diretor Ivam Cabral recebeu convidados como as atrizes Patrícia Aguille e Gilda Nomacce na abertura do Festival Satyricine Bijou, na semana passada, em São Paulo. Realizada pelo Cine Satyros, a mostra apresenta filmes inéditos de cineastas emergentes e homenageia nesta edição os 40 anos de carreira de Gilda. A atriz Alessandra Maestrini, a diretora e dramaturga Denise Stoklos e o DJ Zé Pedro marcaram presença no evento.