O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) lançará nesta segunda-feira (22) o seu primeiro concurso público em 12 anos. Estão previstas, inicialmente, 150 vagas com remuneração a partir de R$ 20.900,00.

As inscrições poderão ser realizadas a partir da próxima sexta-feira (26). O edital trará como novidade a previsão de 30% das vagas reservadas para pessoas negras, e outras 15%, para pessoas com deficiência.

Prédio do BNDES no Rio de Janeiro - Rafael Andrade - 30.jan.2009/Folhapress

De acordo com o presidente da instituição, Aloizio Mercadante, o BNDES buscou fazer um processo inclusivo para acolher grupos de pessoas historicamente excluídas.

As provas do concurso serão aplicadas em todas as capitais brasileiras em 13 de outubro.

Aqueles que optarem por participar do processo concorrerão ao cargo de analista. As áreas de atuação disponíveis serão relacionadas a direito, economia, engenharia, comunicação social, ciências contábeis, arquitetura e urbanismo, análise de sistemas, administração, ciência de dados, psicologia e arquivologia.

Os aprovados deverão trabalhar no escritório do banco no Rio de Janeiro, mas poderão ser encaminhados para Brasília, São Paulo, Recife ou outra cidade em que a estatal passe a atuar a depender das demandas. A disponibilidade para viagens a serviço, nacionais ou internacionais, será uma exigência do edital.

Além das 150 vagas ofertadas inicialmente, o BNDES pretende formar um cadastro de reserva com outros 750 nomes.

Aqueles que passarem nos testes e forem convocados terão uma jornada de trabalho de 35 horas semanais. Além do salário, terão acesso a benefícios como assistência à saúde, auxílio educacional para filhos e plano de previdência complementar.

