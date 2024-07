A USP (Universidade de São Paulo) vai sediar, a partir desta quarta (10), o Terceiro Encontro Continental de Estudos Afro-Latino-Americanos organizado pelo Alari, instituto de pesquisas da Universidade de Harvard sobre o tema.

É a primeira vez que a conferência será realizada em um país da América Latina.

Fachada da Faculdade de Direito da USP - Eduardo Knapp/Folhapress

Professores e pesquisadores de diferentes áreas de todas as Américas vão participar do evento, que ocorrerá até sexta (12) e contará também com uma programação cultural. Serão mais de 200 painéis de debates e 31 mesas-redondas para discussões de assuntos variados nas áreas de educação, literatura, artes visuais, música e outros.

O encontro, que é aberto ao público, vai acontecer na Faculdade de Direito da USP, localizada na região central de São Paulo.

ESTANTE

O escritor e jornalista Xico Sá realizou o lançamento de seu novo livro de crônicas, "Cão Mijando no Caos" (E-galáxia), na Feira do Livro, no sábado (6), em São Paulo. A editora da revista Quatro Cinco Um, Beatriz Muylaert, compareceu à festa de encerramento do evento literário, que ocorreu na mesma data, no Bubu Restaurante. O escritor Marcelo Rubens Paiva também esteve presente na feira. Ele participou de um debate sobre os efeitos da ditadura militar na sociedade brasileira.