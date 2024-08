A CNN Brasil decidiu, em comum acordo com a jornalista Elisa Veeck, que ela não vai participar de apurações nem comandará coberturas de fatos e eventos que envolvam Gabriel Galípolo, indicado nesta quarta (28) por Lula para presidir o Banco Central.

A jornalista Elisa Veeck e Gabriel Galípolo - Instagram / MF

Aos 36 anos, Elisa Veeck é uma das mais respeitadas âncoras do país, com 24 anos na televisão –dez deles, como apresentadora. Ela namora Galípolo desde maio de 2023.

A jornalista, naquela época, comunicou imediatamente a emissora sobre o relacionamento, evitando qualquer conflito de interesse.

De acordo com a CNN, o posicionamento "segue em conformidade com os padrões da matriz, a CNN Internacional, e asseguram a credibilidade de nosso jornalismo".

ENSINO

O presidente da Fundação Liceu Pasteur, Gilberto Kassab, atual secretário do Governo de São Paulo, e o CEO da Somos Educação, Guilherme Mélega, receberam convidados no coquetel de lançamento da parceria entre as instituições. A partir do acordo, o Liceu passará a ser uma escola-modelo da Start Anglo Bilingual School, nova marca de franquias da Somos Educação.