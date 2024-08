A Jovem Pan decidiu cancelar o debate que faria entre candidatos à Prefeitura de São Paulo, no dia 5 de setembro, após alguns concorrentes ao pleito não confirmarem presença no evento.

No lugar, a emissora fará sabatinas individuais com uma hora de duração. A mudança foi acordada com as campanhas dos candidatos. As entrevistas estão previstas para ocorrer entre os dias 9 e 14 de setembro.

Candidatos Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB) Pablo Marçal (PRTB) e Tabata Amaral (PSB) em campanha na capital paulista

Procurada pela coluna, a emissora não detalhou quais candidatos recusaram o convite para o debate.

No debate realizado pela Veja e pela ESPM na semana passada, Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL) e José Luiz Datena (PSDB) decidiram se ausentar, o que foi criticado pelos demais adversários. Apenas Tabata Amaral (PSB), Marina Helena (Novo) e Pablo Marçal (PRTB) participaram.

Como mostrou a Folha, a decisão de não comparecer das três campanhas se deu a partir da avaliação de que Marçal não tem cumprido as regras dos debates, além de ser agressivo e espalhar fake news.

