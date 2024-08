A galeria do Espaço Cultural do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), no Rio de Janeiro, será reaberta nesta quarta-feira (28) com a mostra "Pretagonismos". O local foi fechado em 2020 por causa da pandemia de Covid-19 e não tinha retomado suas atividades de exposições artísticas desde então.

O evento de inauguração contará com a presença do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.

Obra "Rasurando fidanza (6)", de 2023, de Paulo Victor Santos Dias, conhecido como PV Dias; o artista é um dos nomes que compõem a exposição "Pretagonismos" - @museunacionaldebelasartes/no Instagram

A mostra é uma parceria com o Museu Nacional de Belas Artes. Serão apresentadas 105 obras, do acervo do museu, de 59 artistas. Os trabalhos destacam o protagonismo de pessoas negras nas artes visuais do século 18 até os dias de hoje. A peça mais antiga data do período entre 1780-1800, e a mais recente, do ano passado.

"Este é mais um passo na reconstrução do BNDES. E essa exposição que reabre a galeria do Espaço Cultural BNDES é muito emblemática, pois desafia e questiona os padrões de representação e coloca artistas negros no protagonismo da arte e da história. Tudo isso é motivo de orgulho para o BNDES, que busca promover uma sociedade mais justa e diversa," diz Mercadante.