Um cortejo do bloco afro-brasileiro Ilú Obá De Min marcou a abertura da segunda unidade da livraria Megafauna, na manhã de domingo (25), em São Paulo.

O grupo saiu da loja do edifício Copan e seguiu até o novo espaço, instalado no Teatro Cultura Artística.

Os sócios da livraria Anna Ferrari, Irene de Hollanda, Maria Emília Bender e Thiago Salles Gomes recepcionaram os convidados do evento, que contou com a presença do diretor-geral do Instituto Moreira Salles (IMS), Marcelo Araujo, do professor e escritor Renan Quinalha, do diretor-executivo do Museu Judaico de São Paulo, Felipe Arruda, do ator Rodrigo Bolzan, do violonista João Camarero, entre outros nomes.

A expansão deve consagrar a Megafauna como uma arena de encontros culturais. A livraria firmou contrato com o Cultura Artística para usar um teatro de cerca de 150 lugares para sediar sua programação.