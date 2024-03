A Megafauna está prestes a fazer sua primeira expansão. A livraria de rua que deixou rapidamente sua marca no roteiro cultural do centro de São Paulo abrirá uma segunda unidade bem perto do endereço original: será no Teatro Cultura Artística, ao lado da praça Roosevelt.

A Livraria Megafauna, no edifício Copan, à época de sua abertura em 2020 - Gabriel Cabral/Folhapress

O teatro está em reforma desde alguns anos depois do incêndio que o destruiu em 2008. A fachada com mosaico de Di Cavalcanti ficou de pé, mas boa parte da infraestrutura interna, com projeto original de Rino Levi, foi consumida. A reabertura, prevista para agosto, já incluirá a nova livraria.

Irene de Hollanda, que dirige a Megafauna ao lado de Fernanda Diamant, não enxerga esse passo como o início de uma proliferação de unidades da empresa. "Temos muita clareza de que não queremos virar uma rede, ir para outras cidades, mesmo tendo recebido mil convites ótimos nesse sentido", afirma.

A livreira parece enxergar a nova loja como um desdobramento da primeira —até pela proximidade, de cerca de cinco quadras—, ampliando o projeto que reformulou a rotina do edifício Copan em 2020.

Ainda que tenha menor metragem, a segunda unidade terá capacidade similar à primeira em quantidade de livros e também contará com projeto da arquiteta Anna Ferrari. Mas abrigará um espaço mais confortável para livros infantojuvenis e ensaísticos, por exemplo, seções que Hollanda diz que a unidade aberta hoje não comporta de forma ideal.

E a expansão deve consagrar a Megafauna como uma arena de encontros culturais. Quem já foi a lançamentos mais concorridos no térreo do Copan percebeu que o espaço se tornou apertado demais para estrelas literárias de maior porte. Então, a livraria firmou contrato com o Cultura Artística para usar um teatro de cerca de 150 lugares para sediar sua programação.

Hollanda tem ambição de fazer um evento de arromba para marcar a abertura do espaço —o sonho de consumo é um festival de poesia com um grande nome internacional.

E adianta que estão para sair do forno duas novas temporadas de podcasts da casa: em abril, a terceira de "Vinte Mil Léguas", dessa vez contando a história de Galileu Galilei; e, no segundo semestre, a segunda do projeto "Livros no Centro", agora com colaboração da poeta Bruna Beber.

A Boitatá, selo infantil da Boitempo, publica em abril o divertido 'Versos de Bichos', escrito por Bertolt Brecht a seus filhos, com ilustrações de Marcelo Tolentino - Marcelo Tolentino/Divulgação

CARAVELAS Para marcar 500 anos do nascimento de Luís de Camões, a Faro Editorial prepara em abril uma edição de luxo do seminal "Os Lusíadas", um projeto pessoal de anos do editor Pedro Almeida. O volume parrudo, de tiragem limitada, vai compilar as principais edições especiais da obra no século 19, além da versão original, incluindo comentários críticos e ilustrações de artistas de ponta que trabalharam em impressões antigas do livro. Segundo o subtítulo escolhido pela Faro, será uma "Edição Monumental Histórica Ilustrada".

CARAVANAS O jornalista Diogo Bercito, colaborador da Folha, vai lançar seu segundo romance pela Companhia das Letras em 2025, após sua estreia na ficção pela Intrínseca com "Vou Sumir Quando a Vela Se Apagar", semifinalista do Oceanos. O novo livro se passa nos anos 1930 no interior de São Paulo e acompanha um protagonista atormentado pelo medo de perder os pais. Ele se envolve com o jovem pesquisador Domingos, que viaja à procura de novas espécies de aranha, tecendo memórias que exploram a natureza, a passagem do tempo e as maneiras de superar a morte.

UN PUGNO DI SAMBA A baiana Solisluna é a única indicada brasileira neste ano ao prêmio de "editora do ano" da Feira do Livro Infantil de Bolonha, a mais relevante do ramo, que acontece de 8 a 11 de abril. O troféu é entregue desde 2013, selecionando casas que se destacam pela inovação nas obras voltadas a crianças, e só premiou o Brasil uma vez, na figura da antiga Cosac Naify.

AFASTA DE MIM ESSE CÁLICE E assim como aconteceu com "O Avesso da Pele", de Jeferson Tenório, as vendas de "Outono de Carne Estranha", de Airton Souza, aumentaram após a polêmica envolvendo o Prêmio Sesc de Literatura. O romance se esgotou no estoque da editora Record, que corre para fazer já a terceira impressão de um livro que circula há apenas alguns meses.