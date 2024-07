Os Correios vão lançar um selo em homenagem à ginasta Rebeca Andrade, vencedora da primeira medalha de ouro da história da ginástica artística feminina no Brasil, nos Jogos de Tóquio.

"Ela foi escolhida por sua importância como símbolo de superação e exemplo para a juventude", diz o presidente da estatal, Fabiano Silva dos Santos. O selo faz parte da série "Personalidades", criada pelos Correios para reverenciar brasileiros de destaque na cultura e nos esportes.

Rebeca Andrade estampa selo dos Correios - Ricardo Bufolin/CBG/Divulgação

"Fiquei muito feliz com essa homenagem. Nunca pensei em ter um selo meu. Achei lindo", afirma Rebeca.

A peça é composta por uma fotografia da atleta, de autoria de Ricardo Bufolin, da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).

O evento de lançamento do selo deverá ser realizado durante os Jogos Olímpicos de Paris, na França, em data ainda não definida.

O item poderá ser adquirido na loja online dos Correios e por encomenda nas agências físicas.

A estatal passou a patrocinar neste ano a CBG. Para o presidente da estatal, Fabiano dos Santos, com o investimento, os Correios resgatam o protagonismo em uma área importante do esporte brasileiro. No passado, a empresa já tinha investido em outras modalidades esportivas.

MICROFONE

A cantora Tiê participou da segunda edição da Casa The Summer Hunter, realizada no Galpão Nacional, no centro da capital paulista. Com o tema "Dá pra ser solar em São Paulo?", o evento realizou palestras e workshops no último fim de semana. A influenciadora Veronica Oliveira participou de um bate-papo no domingo (7). A escritora Isabel Dias foi uma das debatedoras de sábado (6).