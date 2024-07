Uma plataforma online, chamada Contrate Rio Grande do Sul, será lançada nesta segunda-feira (15) para conectar profissionais do setor cultural do estado, que foram afetados pelas chuvas e enchentes no território, a empresas de todo o país.

Trabalhadores atuam em área de empresa atingida por enchente no município de Lajeado (RS) - Anselmo Cunha - 4.jun.24/Folhapress

Idealizado pelo Fórum Brasileiro pelos Direitos Culturais (FBDC), o projeto está sendo desenvolvido pela Ollo, empresa de curadoria e contratação de talentos. O profissional fará um cadastro na plataforma, e o sistema cruzará dados para conectá-lo a uma empresa que esteja buscando pessoas com esse perfil.

"A ideia é fazer este match, estimulando o setor cultural de todo o país a contratar designers, fotógrafos, cenógrafos e toda a gama de profissionais de cultura do Rio Grande do Sul", conta a porta-voz da FBDC, Cris Olivieri.

A ação, por parte do fórum e da Ollo, é voluntária.

