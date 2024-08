A segunda unidade da livraria Megafauna vai abrir no próximo domingo (25).

A inauguração será celebrada com um cortejo do bloco afro-brasileiro Ilú Obá De Min, que sairá às 11h da loja do edifício Copan e seguirá até a nova unidade, instalada no Teatro Cultura Artística.

Teatro Cultura Artística, que estava fechado desde 2008, após um incêndio, e que deve enfim reabrir após uma reforma milionária - Danilo Verpa/Folhapress

Fechado desde 2008 após um incêndio, o espaço reabriu no início deste mês com um concerto da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo.

A expansão deve consagrar a Megafauna como uma arena de encontros culturais. A livraria firmou contrato com o Cultura Artística para usar um teatro de cerca de 150 lugares para sediar sua programação.

A Livraria Megafauna, no edifício Copan, à época de sua abertura em 2020 - Gabriel Cabral/Folhapress/Gabriel Cabral/Folhapress

BATUTA

A presidente da Congregação Israelita Paulista (CIP), Laura Feldman, recebeu convidados no concerto beneficente promovido pela entidade. O cônsul de Israel em São Paulo, Rafael Erdreich , e o rabino Ruben Sternschein prestigiaram o evento, que foi realizado na Sala São Paulo, na capital paulista.