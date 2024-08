O ator Fábio Assunção está com a agenda cheia de compromissos. A partir do próximo dia 22 ele poderá ser visto nos cinemas em "Motel Destino", novo filme de Karim Aïnouz

Também estará, em breve, de volta à TV em duas novelas da Globo. Primeiro, em uma participação em "Mania de Você", que estreia no dia 9 de setembro no lugar de "Renascer", e depois em "Garota do Momento", trama das seis prevista para novembro.

O ator Fábio Assunção ao lado do seu filho mais velho, João Assunção, na pré-estreia do filme "Motel Destino" - Ronny Santos/Folhapress

Além disso, Fábio retornará aos palcos em turnê pelo Brasil com a peça "Férias", ao lado de Drica Moraes.

"Está sendo maravilhoso, está incrível", diz o ator à coluna, ao ser questionado sobre a maratona profissional.

Na noite de quarta-feira (15), ele e o elenco de "Motel Destino" receberam convidados na pré-estreia do filme no Reag Belas Artes, em São Paulo.

"Acho que a recepção [do público] vai ser muito boa para quem gosta de cinema, para quem gosta de intensidade e de beleza, porque filmamos em película", afirma.

Na história, Fábio faz o ex-policial Elias, casado com Dayana (Nataly Rocha). Os dois são donos do motel que abriga, de forma temporária, um jovem fugitivo do tráfico da cidade, vivido por Heraldo (Igor Xavier).

"É um filme muito marcante para todos nós, e acho que será muito impactante para quem for ver", diz.

Sobre as novelas, Fábio diz que fará uma participação apenas no primeiro capítulo de "Mania de Você". "Deixei uma bomba ali na mão do [Rodrigo] Lombardi e vazei", brinca.

Na trama escrita por João Emanuel Carneiro, o ator interpretará Alfredo, pai de Luma (Agatha Moreira), uma das protagonistas da história. Fábio aparecerá na maternidade no dia em que Cecília (Simone Spoladore) dá à luz a menina.

Embora seja casada com Molina, personagem de Lombardi, Cecília engravidou de Alfredo. Molina, que será o vilão da novela, e sua secretária e amante, Mércia (Adriana Esteves), vão armar para dar um fim trágico ao personagem de Fábio.

Já em "Garota do Momento" o ator dará vida ao inescrupuloso empresário do ramo publicitário Juliano. "É uma novela de 1958, que é um ano extraordinário para o Brasil, de crescimento, de Juscelino [Kubitschek] na Presidência, Copa do Mundo [vencida pelo país]. É uma década incrível. Marta Rocha [brasileira que ficou em segundo lugar no Miss Universo], Maria Esther Bueno [tenista brasileira], Bossa Nova."

O ator afirma que ainda está conhecendo melhor seu papel na trama. O que já se sabe é que será ele o responsável por Beatriz (Duda Santos), a protagonista da história, ter crescido sem a mãe.

Recentemente, o ator Reginaldo Faria, que interpretou o mau caráter Marco Aurélio em "Vale Tudo" (1858), disse que o personagem estaria em boas mãos se fosse vivido por Fábio no remake da trama. "Ele é ótimo. Já fez o meu filho [em outras novelas]", afirmou.

"Eu não vi essa declaração dele, só soube hoje [no evento]", disse o ator ao ser questionado sobre o assunto pela coluna. Fábio relembrou que Reginaldo já fez o seu pai em outras novelas e que avalia ser um "super reconhecimento" ser citado por ele para "Vale Tudo".

É de Marco Aurélio uma das cenas mais icônicas da TV. Corrupto, ele foge do Brasil em um avião particular no último capítulo e faz o gesto de uma banana enquanto a aeronave levanta voo.

Em forma de homenagem, Fábio já reproduziu a banana em uma cena de "Todas as Flores" (2022), quando o seu personagem Humberto abandona Zoé (Regina Casé) em uma ilha.