O senador Sergio Moro (União-PR), ex-juiz da Lava Jato, e o professor da USP (Universidade de São Paulo) e advogado Pierpaolo Bottini, crítico da força-tarefa, participarão de um debate sobre os dez anos da operação na terça-feira (27), em São Paulo.

Montagem com fotos do senador Sergio Moro e do advogado Pierpaolo Bottini - Marlene Bergamo e Mathilde Missioneiro/Folhapress

O evento, restrito a convidados, é organizado pelo escritório Azevedo Sette Advogados e pela consultoria Charles River Associates.

As advogadas Isabel Franco e Cynthia Catlett participarão do encontro, que também terá a presença da escritora Lígia Maura Costa, autora do livro "Lava a Jato: Histórias dos Bastidores da Maior Investigação Anticorrupção do Brasil".

Na semana passada, Bottini enfrentou o ex-procurador Deltan Dallagnol em um debate realizado na Faculdade de Direito da USP (Universidade de São Paulo), na capital paulista. O evento levou o nome de "10 Anos da Lava Jato: Herança Maldita ou Salvação do Brasil?".

LETRAS

A arquiteta Anna Ferrari, sócia da Megafauna, recebeu convidados na abertura da nova unidade da livraria, no Teatro Cultura Artística, em São Paulo. O professor e escritor Renan Quinalha marcou presença no evento, que contou com um cortejo do bloco Ilú Obá De Min.