Grandona. Vingadora. Braba. Investigativa. Malvadona. Tabata Amaral (PSB) foi parar nos trending topics do ex-Twitter por causa de mais um vídeo sobre a condenação de Pablo Marçal por desvio de dinheiro de contas bancárias e por supostas ligações com o PCC. A candidata pode não ter subido nas pesquisas o suficiente para se tornar competitiva, mas sua imagem cresceu positivamente entre o público que acompanha a eleição paulistana por uma razão simples: ela é a única que tem peitado Pablo Marçal (PRTB).

É compreensível que Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB) tenham optado por manter certa distância de Marçal, como mostra reportagem da Folha. Até agora, são eles os que têm mais a perder e ainda parecem atordoados ao lidar com um adversário que tem pinta de caricatura pelos métodos que usa, mas é uma ameaça real, como escrevi antes dessa reviravolta nas pesquisas.

É cedo para afirmar que a estratégia de fugir dos embates com Marçal será eficaz para barrar o seu crescimento. O resultado pode ser o oposto, principalmente entre os eleitores de Nunes, que migrariam sem grande esforço para um candidato que colocou o bolsonarismo no bolso. Restou aos outros candidatos enfrentar a retórica grosseria X gritaria do coach. Mas a única aparentemente disposta a isso é Tabata.

Ela tem peitado Marçal com informação, objetividade e frieza. Não fugiu dos debates e tem usado as redes sociais com habilidade para chegar a um público que ainda não a conhece e a conquistar a simpatia até de eleitores de Boulos, que têm apontado "coragem" na forma com a qual ela trata Marçal, ainda que confirmem o voto no psolista.

Tabata aproveita a campanha para desconstruir a imagem de "menina", batendo forte nos adversários. Enquanto isso, Guilherme Boulos participa de comício com Lula, embalado pelo hino cantado com linguagem neutra ("... dos filhes deste solo..."), no Campo Limpo. Vai dar certinho.