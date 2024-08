A Quinta Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) decidiu, nesta terça-feira (27), trancar as ações apresentadas pela influenciadora Shantal Verdelho contra o médico Renato Kalil.

O obstetra, agora, não responde a mais nenhum processo ou investigação relacionados ao caso.

O médico Renato Kalil durante sessão solene na Alesp, em São Paulo - Bruno Poletti - 22.dez.2015/Folhapress

Kalil tinha sido acusado de praticar lesão corporal e violência psicológica contra Shantal no parto da segunda filha da influenciadora, em setembro de 2021.

Nesta terça, a acusação de violência psicológica foi rejeitada por unanimidade pelos cinco ministros integrantes da Quinta Turma.

O ministro Ribeiro Dantas, relator do caso, concluiu haver elementos que indicavam a possibilidade de lesões corporais, mas foi vencido por seus quatro outros colegas, que seguiram o voto do ministro Joel Ilan Paciornik.

"A partir da análise dos laudos periciais e dos depoimentos colhidos, não é possível vislumbrar elementos conclusivos que demonstrem a ocorrência de imperícia, imprudência ou negligência por parte do médico", afirmou Paciornik.

"A lesão sofrida pela recorrida, de acordo com os laudos médicos, é compatível com o parto normal e com a passagem do feto pelo canal do perto", seguiu o ministro.

O magistrado ainda afirmou que a sindicância aberta pelo hospital em que foi realizado o parto concluiu que não houve negligência por parte de Kalil durante o procedimento.

A decisão da Quinta Turma é celebrada pela defesa do obstetra, integrada pelos advogados Celso Vilardi e Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay.

"Acabou o pesadelo. O STJ, numa decisão memorável, afastou qualquer deficiência técnica no parto e reconheceu a inexistência de violência psicológica", afirma Vilardi.

A defesa de Shantal pode recorrer da decisão da Quinta Turma da corte. A avaliação de Vilardi, no entanto, é a de que se trata de um caso encerrado.

Ao seguir o voto de Paciornik, o ministro do STJ Messod Azulay Neto disse não ver nenhuma irregularidade no parto realizado e afirmou que, na ocasião, Kalil teve que tomar decisões médicas importantes em poucos segundos.

"Estou absolutamente convencido de que o médico agiu dentro daquilo que a medicina recomenda. Ele não pode pedir uma [decisão] liminar dentro de um parto em que ele esteja com alguma dificuldade e resistido pela paciente", disse Neto.

Única mulher integrante da turma, a ministra Daniela Teixeira afirmou que fez uma profunda análise dos autos como faz em todos os processos "que envolvam mulher e seus direitos", mas que não vislumbrou qualquer relação entre as lesões identificadas e os atos do médico.

"O médico foi grosseiro? Foi. O médico foi machista? Foi também. O médico foi mal-educado? Muito. Nenhum de nós está negando isso", disse Teixeira.

"Todavia, uma questão técnica se impõe: todos esses fatos, os insultos proferidos pelo recorrente, já foram devidamente tratados quando da propositura de queixa-crime pela recorrida, a qual foi encerrada por meio de transação penal", seguiu a ministra, em referência a um acordo para que Kalil pagasse R$ 12 mil pelas ofensas proferidas.

Na época em que o caso da influenciadora veio à tona, foram publicados nas redes sociais áudios e o trecho de um vídeo gravado pelo marido de Shantal, Mateus Verdelho, mostrando Kalil gritando e falando palavrões na hora do parto.

A influenciadora sustentava que o médico praticou a chamada manobra de Kristeller, prática que consiste em pressionar a barriga da gestante para empurrar o bebê. O mecanismo, contraindicado pela OMS (Organização Mundial de Saúde) e pelo Ministério da Saúde, pode comprometer a saúde da mãe e do bebê.

Kalil sempre negou que tenha acontecido qualquer intercorrência durante o parto, afirmando que o vídeo revelado por ela mostrando as violências sofridas foi editado e estava fora de contexto.

O Ministério Público de São Paulo denunciou o médico por crime de lesão leve e violência psicológica. Em primeira instância, porém, a Justiça também rejeitou o pedido e determinou o arquivamento da denúncia por falta de provas.