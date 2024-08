O advogado, professor e jurista Lenio Luiz Streck é finalista da 1ª edição do prêmio Jabuti Acadêmico com o livro "Superinterpretação no Direito" (Tirant Lo Blanch), que ele organizou em parceria com André Karam Trindade.

A obra concorre com outros quatro livros na categoria Direito.

O jurista Lenio Luiz Streck - Mathilde Missioneiro -10.fev.2023/Folhapress

Os vencedores serão conhecidos na noite desta terça (6) em cerimônia de premiação, que será realizada no Teatro Sérgio Cardoso, na Bela Vista, na região central de São Paulo.

Streck, que faz parte do Grupo Prerrogativas, já ganhou o Prêmio Jabuti em 2014 com "Comentários à Constituição do Brasil", ao lado de José Joaquim Gomes Canotilho, do ministro Gilmar Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet e Léo Ferreira Leoncy.

Também são finalistas do prêmio os livros "Direito 1870 – 1875 / Luiz Gama" (Hedra), organizado por Bruno Rodrigues de Lima; "Quanto Vale a Liberdade? O Problema da Desinformação entre os Diferentes Fundamentos da Liberdade de Expressão" (Dialética), de Tailine Hijaz; "Resiliência e Deslealdade Constitucional: uma Década de Crise" (Contracorrente), de Laura Pereira Barbosa e Rubens Glezer; e "A Ética da Tolerância no Constitucionalismo Latino-americano" (Dialética), de Pedro Henrique Nascimento Zanon.

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) é a responsável pelos prêmios Jabuti e por eventos importantes do mercado literário do país, como a Bienal Internacional do Livro de São Paulo.