O dirigente do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) João Pedro Stedile será um dos palestrantes da edição deste ano da Flipei (Festa Literária Pirata das Editoras Independentes).

Conhecido por promover uma programação paralela à da Flip (Festa Literária Internacional de Paraty), o evento será sediado pela primeira vez em São Paulo, entre os dias 2 e 4 de agosto.

O jornalista palestino Mohammed Omer e a filósofa australiana transexual McKenzie Wark figurarão como os nomes internacionais da programação.

Palestra da escritora Silvia Federici na Flipei, evento paralelo à Flip, em Paraty (RJ) - Zanone Fraissat - 25.nov.2023/Folhapress

Também confirmaram presença os deputados federais Erika Hilton (PSOL-SP) e Guilherme Boulos (PSOL-SP), pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, o historiador pernambucano Jones Manoel, a professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP (Universidade de São Paulo) Raquel Rolnik e o sociólogo e influenciador Thiago Torres, mais conhecido como Chavoso da USP.

A Flipei ainda realizará festas, como o seu Baile Pirata, que reunirá em seu line-up KL Jay, Bnegão e DJ Ray madrugada adentro. A livraria da festa literária funcionará durante esse período.

SENHOR DO DESTINO

A atriz Marina Ruy Barbosa prestigiou o novelista Aguinaldo Silva no lançamento do seu livro, "Meu Passado me Perdoa: Memórias de uma Vida Novelesca", na noite de terça (16). A atriz Vanessa Giácomo e o casal Antonio Fagundes e Alexandra Martins também compareceram ao evento, realizado na Livraria da Vila do shopping Higienópolis, em São Paulo.