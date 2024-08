O Liceu Pasteur, um dos mais tradicionais colégios de São Paulo, sediará na terça-feira (27) um coquetel de lançamento de sua parceria com a Start Anglo Bilingual School, franquia de escolas bilíngues.

Corredor localizado ao lado do pátio interno do Liceu Pasteur, na Vila Mariana, em São Paulo, fundado por empresários e intelectuais franceses e brasileiros; prédio histórico, projetado pelo renomado arquiteto Ramos de Azevedo, completou 100 anos em 2023 - Eduardo Knapp/Eduardo Knapp/Folhapress

O objetivo é oferecer um currículo trilíngue aos alunos e "redesenhar os rumos da educação básica em São Paulo", segundo a instituição.

"Unindo a tradição do Liceu Pasteur em bilinguismo e formação de estudantes para as melhores universidades, com a liderança de 75 anos do Anglo nos grandes vestibulares, e a proposta inovadora da Start Anglo Bilingual School, que integra bilinguismo e alta performance, criamos uma escola que oferece uma formação trilíngue", afirma o colégio.

MELODIA

A cantora Clara Valverde, que prepara o lançamento de seu terceiro álbum - Tainá Bernard/Divulgação

A cantora Clara Valverde começará a apresentar ao público nos próximos dias o terceiro álbum de sua carreira, "Delírios". A canção de estreia será "Tonteira", composta em parceria com Liza Lou, Ariel Donato e Júlia Jóia e produzida por Juliano do Valle.

O disco será dividido em duas partes —a primeira se chama "Céu da Boca". "É um disco íntimo onde eu me coloco, ao mesmo tempo, em um lugar de empoderamento e vulnerabilidade. As faixas são grandes desabafos embalados pela brasilidade", conta a artista.