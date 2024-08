O assassinato do ator Rafael Miguel aos 22 anos, ocorrido em junho de 2019, será tema de uma nova série documental da Max. As gravações começaram nesta semana.

A série, que tem produção da Grifa Filmes, terá três episódios e apresentará entrevistas e as investigações sobre o caso. Acusado de matar o artista, o comerciante Paulo Cupertino Matias foi preso em maio de 2022.

Rafael Miguel - Instagram/rafaelmiguelrealofcl

Rafael Miguel, acompanhado de seus pais, João Alcisio Miguel, 52, e Miriam Selma Miguel, 50, foram baleados na porta da casa de Cupertino. Os três foram até o local para conversar com o comerciante sobre o namoro do ator com a filha dele, Isabela Tibcherani Matias.

Em depoimento, Isabela contou que o pai era muito controlador e chegava a dizer que ela só sairia de casa com 30 anos. Ela e Rafael namoravam escondidos. A jovem contou também que o réu era violento e agredia a família.

Rafael Miguel ficou conhecido do público por interpretar Paçoca na versão brasileira de "Chiquititas", exibida no SBT entre 2013 e 2015. Antes disso, ele já tinha participado das novelas "Pé na Jaca" (2006-2007) e "Cama de Gato" (2009-2010), na Globo.

