O Ministério da Justiça e Segurança Pública enviou ofícios ao Google e à Apple pedindo que aplicativos de email em celulares tenham sua segurança aprimorada para dificultar a ação de criminosos. A pasta sugere que seja exigido uso de senha ou de biometria para acessar as caixas de entrada.

A iniciativa surgiu a partir da constatação de que, após furto ou roubo de um aparelho, os criminosos usam os emails como meio de obter dados pessoais e de gerar novas senhas para entrar em aplicativos de banco, por exemplo.

Mulher é fotografada com celular na mão, em São Paulo, enquanto faz busca no google - Zanone Fraissat - 25.out.2023/Folhapress

Muitas vezes, os criminosos pedem que a vítima entregue o celular já desbloqueado. E não encontram nenhuma barreira para acessar os aplicativos de email.

"Um dos focos prioritários do ministério é a proteção do cidadão que tem no telefone móvel uma extensão de sua vida particular, financeira e social", afirma o secretário-executivo da pasta, Manoel Carlos de Almeida Neto, que assina os ofícios enviados às big techs.

"Hoje, a primeira ação de um assaltante após o roubo é tentar encaminhar ao email da vítima um link de recuperação das senhas dos aplicativos bancários. Há uma lacuna de proteção, já que o email não pede senha adicional ou biometria, como os aplicativos financeiros", completa Almeida Neto.

Os documentos pedindo o aumento da segurança para os usuários foram enviados às empresas de tecnologia na terça-feira (6). A ação se dá no âmbito do programa Celular Seguro, iniciativa do governo para combater crimes envolvendo os aparelhos.

Lançada em dezembro do ano passado, a ferramenta chegou à marca de 60 mil bloqueios e de 2,1 milhões de usuários cadastrados no início de julho deste ano. O programa permite o bloqueio das linhas, dos dispositivos e dos aplicativos digitais às vítimas de furto, roubo ou perda.

O acesso ao programa é feito com o mesmo login do site gov.br. Os aparelhos podem ser registrados via site (celularseguro.mj.gov.br) ou aplicativo de celular.

No início deste mês, o Ministério da Justiça anunciou um grupo de trabalho em torno do Celular Seguro. O colegiado deverá produzir, em até 90 dias, um protocolo nacional para recuperação de celulares furtados ou roubados.

De acordo com a pasta, o documento norteará a atuação dos 11 estados que estão participando da iniciativa piloto. O objetivo é que o programa seja levado a todos os estados brasileiros.