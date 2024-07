A ferramenta Celular Seguro, do MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública), chegou à marca de 60 mil bloqueios nesta segunda-feira (1°). Lançado em dezembro do ano passado, o programa tem 2,1 milhões de usuários cadastrados.

O programa permite o bloqueio das linhas, dos dispositivos e dos aplicativos digitais às vítimas de furto, roubo ou perda, a partir do acionamento de um botão para esses casos.

O acesso ao programa é feito com o mesmo login do site gov.br. Os aparelhos podem ser registrados via site (celularseguro.mj.gov.br) ou aplicativo de celular.

O programa estuda incorporar um protocolo de rastreamento e recuperação de telefones móveis desenvolvido no Piauí. Equipes técnicas do MJSP e do governo do estado estão em contato para discutir aspectos técnicos para a implementação da medida nos próximos meses.

Por meio dele, quando uma nova linha é habilitada, as empresas de telefonia informam em qual local e aparelho a nova conta foi criada. Caso haja um registro de furto ou roubo, o receptador é intimado, via WhatsApp, a ir a uma delegacia.

Caso não tenha a nota fiscal, terá que entregar o telefone às autoridades, que o encaminham aos verdadeiros donos.

De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública piauiense, no primeiro trimestre de 2024, em comparação com o mesmo período do ano passado, o crime de roubo de celulares recuou 44% no estado, enquanto o furto diminuiu 18%. Já o índice de recuperação de aparelhos aumentou 139%.

