O Museu do Ipiranga, localizado na zona sul de São Paulo, terá nova gestão a partir da próxima segunda (2). Eleitos em junho, os professores Paulo César Garcez Marins e Maria Aparecida de Menezes Borrego vão assumir como diretor e vice-diretora da instituição cultural em solenidade, que será realizada às 16 horas, e contará com a presença do reitor da USP (Universidade de São Paulo), Carlos Gilberto Carlotti Júnior.

O professor Paulo César Garcez Marins no salão nobre do Museu do Ipiranga - Eduardo Knapp -31.ago.2022/Folhapress

Os dois vão gerir o Museu Paulista da USP —nome oficial do espaço— por quatro anos. Marins vai substituir Rosaria Ono, responsável por todo o processo de reforma e reabertura do local.

A instituição também agrega o Museu Republicano de Itu.

No comando, um dos principais objetivos dos historiadores será elaborar o projeto do centro de referência da cultura material, um local de estudos e formação em que serão alocados laboratórios de conservação, reservas técnicas, áreas de processamento e catalogação, áreas administrativas, gabinetes dos docentes e a biblioteca do museu.