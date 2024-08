A USP (Universidade de São Paulo) prepara um projeto inédito em que levará estudantes universitários originários da rede pública de ensino para visitar suas antigas escolas e compartilhar suas histórias com alunos secundaristas.

Praça do Relógio na Cidade Universitária da USP, em São Paulo - Adriano Vizoni - 26.mar.2021/Folhapress

Uma "força-tarefa" de cerca de 900 graduandos de diferentes cursos da instituição está sendo mobilizada para a iniciativa. A previsão é que, entre 26 de agosto e 20 de setembro, mais de 500 escolas estaduais paulistas localizadas em 145 municípios diferentes sejam visitadas.

Batizado como "De Volta à Escola: Eu na USP", o projeto tem como objetivo inspirar mais alunos da rede pública a concorrerem a uma vaga em uma das melhores universidades da América Latina.

Em 2024, a USP registrou 55,4% de ingressantes que cumpriram o ensino médio exclusivamente em escolas públicas, somando 5.954 alunos. Em 2023, esse índice foi de 54,1%.

A instituição, que neste ano completou 90 anos de existência, foi a última do Brasil a adotar cotas raciais e para alunos de escola pública, fato firmado em 2018.

O projeto "De Volta à Escola: Eu na USP" integra o programa "USP e as Profissões", que auxilia estudantes a escolherem uma carreira profissional. A edição deste ano, online, ocorrerá entre 1º e 3 de outubro.

PIPOCA

O empresário Luis Sobral, CEO da Faap (Fundação Armando Alvares Penteado), recebeu convidados, na semana passada, para o coquetel de abertura de uma mostra sobre jornalismo no cinema organizada pela instituição e pela Folha. O coordenador do curso de cinema da Faap, Humberto Neiva, e a coordenadora do curso de jornalismo da fundação, Edilamar Galvão, marcaram presença no evento.