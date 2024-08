O Canecão, tradicional casa de shows carioca que foi fechada em 2010 e agora passa por um processo de revitalização, terá um museu em sua nova versão.

Idealizado pelo diretor artístico Marcello Dantas, o espaço ocupará 1.000 m² dentro do novo complexo multicultural e será dedicado à história da música e do próprio Canecão.

Casa de espetáculos Canecão, em Botafogo, no ano do fechamento, em 2010. Um dos últimos shows anunciados foi o de Edu Lobo - Márcia Foletto/Agência O Globo/Márcia Foletto - 03.dez.2010/Agência O Globo

O Museu da Música, como será chamado, terá contribuições do acervo do Instituto Cultural Cravo Albin, que reúne um material extenso sobre a casa de shows doado por seus fundadores.

A ideia é que o equipamento cultural também use recursos tecnológicos para unir músicos e artistas nacionais e internacionais, de diferentes gerações, que nunca tocaram juntos.

O projeto do novo Canecão é assinado pelo arquiteto João Niemeyer e encabeçado pelo consórcio Bonus Klefer, que reúne as empresas Bonus Track Entretenimento e Klefer.

Concessionária que lidera projeto do novo Canecão, em Botafogo, prevê área de livre circulação para pedestres na entrada. Terreno é vizinho de campus da UFRJ. - Bônus Klefer/Divulgação/Bônus Klefer

O grupo será responsável pela concessão do terreno, que pertence à UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), pelo período de 30 anos.

"Marcello tem desenvolvido projetos com uma gramática visual extremamente imersiva, e essa é exatamente a ideia para o nosso museu. Queremos enfatizar a sensorialidade e a percepção do espectador. Será uma grande homenagem à música brasileira e mundial e à altura da importância do Canecão", afirma o presidente do consórcio Bonus Klefer, Andre Torós.

As demolições dos espaços internos do Canecão foram iniciadas neste mês, e a inauguração do complexo está prevista para 2026.

ENSINO

O presidente da Fundação Liceu Pasteur, Gilberto Kassab, atual secretário do Governo de São Paulo, e o CEO da Somos Educação, Guilherme Mélega, receberam convidados no coquetel de lançamento da parceria entre as instituições. A partir do acordo, o Liceu passará a ser uma escola-modelo da Start Anglo Bilingual School, nova marca de franquias da Somos Educação.