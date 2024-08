A Receita Federal apreendeu um total de 450 garrafas de vinho durante a Operação Bordeaux, realizada na quarta-feira (7), em São Paulo, que teve como alvo o restaurante Tuju, dono de duas estrelas Michelin, e a importadora Clarets.

Segundo o órgão, os produtos têm valor estimado de R$ 1 milhão.

Localizado no bairro Jardim Paulista, o Tuju é fruto de uma sociedade do chef Ivan Ralston com sócios da Clarets, que tem uma unidade na Bela Vista e também no Rio de Janeiro.

Agentes da Receita Federal realizam busca e apreensão de vinhos de luxo na Operação Bordeaux, em São Paulo - Receita Federal/Divulgação

A Receita realizou busca e apreensão de garrafas em dois endereços na capital paulista.

Segundo o órgão, a ação teve como alvo "um grupo econômico" suspeito de comercializar vinhos de luxo importados de maneira irregular. As garrafas, segundo a Receita, eram vendidas por até R$ 100 mil.

"A operação representa milhões em prejuízo para uma organização que ostenta riqueza obtida, ao menos em parte, pela prática de ilícitos. Além da perda das mercadorias apreendidas, os responsáveis serão processados pelo crime de descaminho e outros correlatos", afirma a Receita, em nota.

Procurado, o Tuju afirma que 352 garrafas de vinhos foram apreendidas —e que os produtos foram "regularmente comprados" pelo restaurante.

As garrafas seriam do acervo pessoal do proprietário da Clarets, Guilherme Lemes, e teriam sido vendidas por ele. Lemes é sócio fundador da Clarets e também um dos sócios do restaurante.

Lemes afirma que os rótulos "são provenientes do meu acervo pessoal, garrafas de herança, que eu, via minha importadora, vendemos para o Tuju".

Parte das garrafas apreendidas seriam servidas na quarta edição de um wine dinner no restaurante, que foi cancelado. O evento seria realizado nesta quinta (8) para apenas 17 clientes.

Os ingressos custavam R$ 14.900, sem incluir os 15% de serviço. O restaurante diz que "havia sido apenas contratado [pela Clarets] para operacionalizar tal jantar, que foi cancelado em virtude do ocorrido".

O novo Tuju foi reaberto em setembro do ano passado, depois de três anos fechado. A casa, que anteriormente era instalada em Pinheiros, foi projetada do zero para ser um restaurante de fine dining (ou alta gastronomia) com investimento de R$ 3 milhões.

O espaço tem uma adega com 5.000 rótulos, ocupando dois andares.