A Osesp (Orquestra Sinfônica do estado de São Paulo) conseguiu resgatar na tarde desta quarta-feira (29) um instrumento musical raro que estava retido na alfândega do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

A dificuldade no acesso ao ondas martenot, que fisicamente se assemelha a um órgão, levou a ser cogitado o cancelamento de três concertos marcados para esta semana.

Osesp em apresentação com maestro Neil Thomson na Sala São Paulo, em setembro de 2021 - Isadora Vitti/Divulgação

Se a operação não fosse concluída em tempo, esta seria a primeira vez em quase 70 anos que a orquestra teria que cancelar suas apresentações por falta de um instrumento. A Receita Federal nega que tenha sido responsável pelo imbróglio.

Os trâmites para a importação do ondas martenot foram iniciados em fevereiro deste ano. De acordo com a Osesp, não há um substituto para ele no país.

O instrumento será tocado pela solista britânica Cynthia Millar, que veio ao país para participar dos concertos que executarão a "Sinfonia Turangalîla", de Olivier Messiaen. Eles ocorrerão na quinta (30), na sexta (1º) e no sábado (2), na Sala São Paulo, na capital. Milhares de ingressos já teriam sido vendidos.

Embora o instrumento tenha chegado à sala de concertos na tarde desta quarta, os ensaios previstos foram prejudicados. Haverá apenas uma oportunidade, na quinta (30), para que os músicos ensaiem.

O ondas martenot desembarcou no aeroporto paulista no dia 16 deste mês. A previsão inicial, segundo a Osesp, era de que ele fosse liberado até sexta-feira (24), o que não ocorreu.

No início desta semana, advogados que representam a orquestra entraram com um mandado de segurança junto à Justiça Federal pedindo a liberação do instrumento.

Na tarde de segunda-feira (27), a juíza federal Ana Emília Rodrigues Aires, da 1ª Vara Federal de Guarulhos, determinou que a Receita Federal realizasse os trâmites necessários para o desembaraço aduaneiro, se tudo estivesse de acordo com as exigências legais. O prazo dado foi de 24 horas.

Horas depois, a carga foi localizada pela Receita Federal, com previsão inicial de liberação para terça-feira (28), segundo a Osesp.

Até o início da tarde desta quarta, porém, o instrumento raro seguia retido no Aeroporto de Guarulhos. Um representante da orquestra passou a manhã no local tentando a liberação.

À coluna, a Receita Federal afirma que "a carga esteve em posse da concessionária [GRU] durante todo o período", só estando à disposição do órgão às 18h31 de segunda-feira. Às 20h01, ela foi desembaraçada.

"Informamos que o instrumento foi desembaraçado na noite do dia 27/11, estando desde então disponível para retirada pelo importador", diz, em nota. "É importante frisar que o bem estava disponível para retirada desde o seu desembaraço na noite do dia 27, sendo opção do importador retirá-lo apenas hoje", segue.

"A demora no desembaraço foi acarretada pela não apresentação do instrumento à Receita Federal para conferência e posterior desembaraço, isentando, portanto, o órgão de qualquer responsabilidade por tal demora conforme o título e o teor da reportagem [publicada pela coluna] fazem supor", completa.

A Osesp afirma que a greve dos auditores fiscais, iniciada no dia 20 deste mês, pode ter interferido no processo de liberação. Já a Receita Federal nega qualquer transtorno gerado pela paralisação.