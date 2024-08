O jornalista, escritor e professor Ricardo Viveiros será homenageado com o Prêmio ABCA (Associação Brasileira de Críticos de Arte) em cerimônia nesta quarta-feira (14), no Sesc Vila Mariana, em São Paulo.

Segundo a entidade, o profissional receberá a honraria por sua atuação como crítico de arte e autor de reportagens especiais sobre pintura, escultura e museus para a Revista Abigraf, da Associação Brasileira da Indústria Gráfica.

O jornalista e escritor Ricardo Viveiros - Ronny Santos -05.jan.2024/Folhapress

Além de Viveiros, também serão homenageados na solenidade a artista plástica Maria Bonomi e, de forma póstuma, o museólogo, curador e crítico de arte Pedro Martins Caldas Xexéo e a crítica de arte e curadora Mariza Bertoli.

No total, o Prêmio ABCA será entregue a 18 pessoas e instituições em 13 categorias. Os escolhidos são eleitos em votação com os 169 associados.

Viveiros é doutor em educação, arte e história da cultura e autor de livros como "Da arte do Brasil" (Editora Clemente e Gramani), "A Vila que Descobriu o Brasil" (Geração) e "Justiça Seja Feita" (Sesi-SP).

ENQUADRAMENTO

O fotógrafo João Farkas recebeu convidados no lançamento do seu novo livro, "Enquanto Há Tempo", que aborda os seus 40 anos de trabalho. O evento ocorreu no Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo, na semana passada. O cineasta Bruno Barreto e o presidente do Instituto Olga Kos, Wolf Kos, estiveram lá.