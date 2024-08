A TV Cultura exibirá em sua programação, até a próxima segunda-feira (19), uma vinheta em homenagem a Silvio Santos, morto neste sábado (17).

A peça traz uma animação do microfone que era usado pelo apresentador sobreposto às cores da logomarca do SBT. A clássica trilha sonora do programa de Silvio acompanha a homenagem.

Ao longo deste sábado, a emissora também exibirá boletins com informações sobre o apresentador. Uma reportagem especial está sendo preparada para o Jornal da Cultura, que vai ao ar a partir das 21h.

Silvio morreu às 4h50 da madrugada deste sábado. Ele estava internado na UTI do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A causa da morte foi broncopneumonia.

"Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria", disse o SBT em nota publicada nas redes sociais.

O apresentador, que é judeu, será enterrado em cemitério particular e não será velado.