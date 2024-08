A Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) sediará um evento para celebrar os 18 anos da Lei Maria da Penha. O encontro ocorrerá no salão nobre do prédio, localizado no centro da capital paulista, no próximo dia 21.

Maria da Penha, que inspirou lei contra violência doméstica e familiar contra a mulher - Valor Econômico/Jarbas Oliveira - 19.out.2017/Valor/Agência O Globo

Como mostrou a Folha, a primeira norma jurídica no país que criminalizou a violência contra a mulher ainda enfrenta desafios à sua aplicação e corre risco de retrocesso.

Ao longo de quase 20 décadas, a legislação resultou em cerca de 2,3 milhões de decisões de medidas protetivas, sendo 69,4% favoráveis ao pleito das vítimas em se manterem distantes de seus agressores.

Por outro lado, 6,6% dos pedidos foram rejeitados e 13,9%, revogados, de acordo com dados do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

