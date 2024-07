O Ministério da Justiça e Segurança Pública diz ter atendido 29.914 idosos vítimas de violência e detido 480 suspeitos nos dias 10 e 11 deste mês, durante a segunda edição da Operação Virtude. No período, foram realizadas 53.811 diligências em todo o país.

A operação de combate à violência contra idosos foi apoiada pelo Ministério dos Direitos Humanos, que comanda o Disque 100. Ao todo, 7.744 denúncias apuradas pela operação foram recebidas por meio do canal.

Viatura da Polícia Militar na região central de São Paulo - Rubens Cavallari - 30.jan.2024/Folhapress

O balanço feito pela pasta da Justiça ainda indica 17.823 procedimentos policiais instaurados e 11.621 mil boletins de ocorrência registrados na semana passada.

"Infelizmente, os dados são preocupantes e apontam a necessidade de que continuemos focados na apuração desses crimes contra a população idosa. É necessário responsabilizar aqueles que cometem os crimes e garantir a integridade física e psicológica dessa população", afirma o coordenador da Operação Virtude, José Antônio Tebaldi.

"A Operação Virtude se tornou um marco positivo no calendário nacional de atenção aos grupos mais vulneráveis da sociedade, notadamente, pessoas idosas, apresentando resultados cada vez melhores no enfrentamento dessa problemática social", segue ele, que é coordenador na Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça.

Mais de R$ 2,4 milhões foram investidos nos esforços. De acordo com o governo federal, as verbas foram direcionadas ao pagamento de diárias para o reforço do efetivo policial.

A Operação Virtude contou com a colaboração das secretarias de Segurança Pública de todas as unidades da federação, que destacaram integrantes das polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros e de órgãos oficiais de perícia criminal, entre outros, para as ações.

A primeira edição da operação foi realizada em outubro do ano passado e resultou em mais de 5,3 mil denúncias apuradas, 11,5 mil vítimas atendidas e mais de mil suspeitos conduzidos a delegacias, de acordo com o governo federal.