O jornalista Marcelo Godoy lançará em 1º de agosto o livro "Cachorros: A História do Maior Espião dos Serviços Secretos Militares e a Repressão aos Comunistas até a Nova República" (Alameda). O evento será realizado no restaurante Rota do Acarajé, na região central de São Paulo, a partir das 18h30.

Fruto de dez anos de pesquisa, a obra relata a história de Severino de Mello, militante do PCB (Partido Comunista Brasileiro) que foi cooptado pela inteligência da ditadura militar (1964-1985).

Ficha de Severino de Mello, militante do PCB que se tornou espião da ditadura militar e tem sua trajetória retratada no livro "Cachorros", de Marcelo Godoy - @marcelogodoy.1 no Instagram

De acordo com resumo sobre o livro publicado pela editora Alameda, o agente contribuiu para "dezenas de sequestros, mortes, prisões e desaparecimentos que ajudaram a neutralizar o PCB nos anos 1970".

"Cachorros" foi tema de coluna publicada na Folha pelo jornalista Elio Gaspari, autor de cinco volumes consagrados sobre a história do regime.

"Godoy se move com documentos e segurança por arquivos brasileiros, americanos e soviéticos. Num campo minado por demonizações, ele ouviu comunistas, policiais e militares com o rigor de um repórter", escreveu Gaspari.

"Manteve o equilíbrio lidando com rivalidades que separaram tanto os serviços do governo como as organizações de esquerda. Salvo o caso da Guerrilha do Araguaia, do qual não trata, Godoy ilumina todos os mistérios dos porões da ditadura e os segredos do Partidão", completou.