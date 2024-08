A cantora e compositora Xenia França será uma das atrações da 27ª edição do Cultura Inglesa Festival, que ocorrerá entre os dias 26 de setembro e 13 de outubro em São Paulo. O evento promoverá 52 atividades como shows, espetáculos e exibição de filmes em 14 espaços culturais da cidade.

A cantora e compositora Xênia França em evento em São Paulo

Xenia subirá ao palco da Casa Natura Musical, em Pinheiros, com Funmilayo Afrobeat Orquestra e DJ Evelyn Cristina em 28 de setembro. Entre as atrações ainda há a companhia de teatro britânica Action Hero, que se apresentará no Sesc Consolação nos dias 4 e 5 de outubro.

Já o músico inglês Mr. Williamz fará um show com Lys Ventura e Peroli na data de encerramento do festival, no Tendal da Lapa.

ENSINO

O presidente da Fundação Liceu Pasteur, Gilberto Kassab, atual secretário do Governo de São Paulo, e o CEO da Somos Educação, Guilherme Mélega, receberam convidados no coquetel de lançamento da parceria entre as instituições. A partir do acordo, o Liceu passará a ser uma escola-modelo da Start Anglo Bilingual School, nova marca de franquias da Somos Educação.