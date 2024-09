A Justiça Eleitoral atendeu a um pedido do candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) e determinou que o seu concorrente Pablo Marçal (PRTB) apague um vídeo compartilhado em suas redes sociais que faz uso de deepfake.

A peça, publicada no Instagram, foi criada com Inteligência Artificial (IA) e traz uma montagem com os rostos do presidente Lula (PT) e de Boulos inseridos nos corpos de outras pessoas.

Os candidatos à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) e Guilherme Boulos (PSOL) - Bruno Santos e Danilo Verpa/Folhapress

O petista e o psolista aparecem como se estivessem correndo e, ao fundo, há uma carteira de trabalho. "Assinale a alternativa correta. Boules [sic] está correndo de: a) carteira de trabalho, b) polícia, c) as duas opções", diz a legenda da publicação.

O juiz eleitoral Rodrigo Marzola Colombini, do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), determinou a remoção imediata do conteúdo "por se tratar de uso de inteligência artificial não rotulada (sem marca d'água ou marca d'água ilegível) e também mediante manipulação digital (deepfake)".

O conteúdo já foi excluído do Instagram de Marçal.

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) proibiu, em fevereiro deste ano, o uso de deepfake em propaganda eleitoral. A corte também estabeleceu que a inteligência artificial exige rótulos de identificação de conteúdo sintético multimídia.