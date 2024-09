O Padocaria-SP, concurso criado em 2021 para eleger as melhores padarias de São Paulo, chega à sua 4ª edição com duas novas categorias: melhor pão de fermentação natural e melhor sonho.

Outra novidade é que estabelecimentos que foram três vezes vencedores em uma mesma categoria serão nomeados como "hors concours" e não participarão da disputa. "Eles serão homenageados e reconhecidos por sua excelência, assim como ocorre em premiações pelo mundo, dando oportunidade para novas casas. Mas poderão concorrer normalmente em outras categorias e vão retornar à disputa em 2025", explica o chef Eduardo Maya, idealizador da competição ao lado do jornalista Miguel Icassatti.

Pão francês da padaria Ceci, na zona sul da cidade; o estabelecimento levou no ano passado o bicampeonato como a melhor padoca da capital paulista - Divulgação

A primeira fase da votação será aberta ao público a partir desta quinta (12) e seguirá até o dia 29 deste mês no site padocariasp.com.br. Nessa etapa, as pessoas poderão escolher seus endereços favoritos em nove categorias: pão na chapa, pãozinho, time de chapeiros, pizza de padaria, serviço de frios, café, melhor padaria, além das duas novas citadas acima (pão de fermentação natural e sonho).

Na segunda fase, que vai de 11 a 27 de outubro, o objetivo é eleger os estabelecimentos preferidos de cada região da cidade, selecionados entre os cinco mais votados de cada região da capital na primeira etapa. Nesse momento, além do público, um júri técnico também participa da eleição.

As padarias vencedoras serão conhecidas em 7 de novembro.

CONJUNTO

O fundador da Cidade Matarazzo, Alexandre Allard, recebeu convidados como a apresentadora Adriane Galisteu na inauguração da Casa Bradesco, que fica dentro do complexo localizado próximo à avenida Paulista, em São Paulo. O empresário e ex-governador de São Paulo João Doria e a mulher, a artista plástica Bia Doria, a empresária Lucilia Diniz e o marido, o presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, prestigiaram o evento, que contou com a inauguração da mostra "Inflamação", de Anish Kapoor. O historiador Leandro Karnal e marido, o cantor Vitor Fadul, compareceram.