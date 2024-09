A avó do atacante holandês Memphis Depay, 30, diz que a família está satisfeita com a decisão do jogador de assinar com o Corinthians. "Estou muito feliz que ele foi para o Brasil. A mãe dele também. O Memphis seguiu o coração dele e isso é bom", afirma Jans Schensema.

A declaração foi dada em entrevista ao Esporte Espetacular (Globo), que vai ao ar na manhã de domingo (15).

Jans Schensema, avó do jogador Memphis Depay, diz ao Esporte Espetacular estar feliz com decisão do jogador de assinar com o Corinthians - Divulgação/Globo

O programa conversa também com pessoas que fizeram parte da trajetória do atleta na cidade natal dele, Moordrecht, e em Eindhoven, sede do clube holandês PSV, onde Memphis despontou como jogador.

A atração vai mostrar ainda os bastidores da chegada do atacante à capital paulista e sua apresentação no Corinthians.

O clube paulistano anunciou na noite de segunda-feira (9) a contratação de Memphis, segundo maior artilheiro da história da seleção da Holanda. O compromisso custará ao clube ao menos R$ 70 milhões até o fim do contrato, em dezembro de 2026.

Memphis Depay foi recebido com festa no aeroporto - Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Esporte Espetacular começará mais cedo, às 9h20, por causa da exibição do primeiro jogo da decisão do Campeonato Brasileiro Feminino, entre São Paulo e Corinthians.