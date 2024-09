Em momento delicado, presidente do Corinthians tenta a sorte com Depay

São Paulo

O Corinthians anunciou na noite de segunda-feira (9) a contratação de Memphis Depay, 30, atacante talentoso que é o segundo maior artilheiro da história da seleção da Holanda. Uma operação que custará ao menos R$ 70 milhões até o fim do contrato, em dezembro de 2026.

Toda a movimentação, que causou surpresa por ter sido realizada por um clube com dívida na casa dos R$ 2 bilhões e sérios problemas recentes de fluxo de caixa, foi possível graças a um aporte de seu principal patrocinador, o site de apostas Esportes da Sorte. Que substituiu outra "bet" –como têm sido chamadas as empresas do ramo–, motivo de enorme dor de cabeça para Augusto Melo.

O presidente do Corinthians enfrenta um processo de impedimento, após apenas oito meses no cargo, por denúncias em torno do contrato com a VaideBet. Foi um acordo anunciado com estardalhaço em janeiro –o dirigente usava um boné do site aonde ia–, mas acusações de irregularidades em comissões levaram a uma investigação da Polícia Civil e a um pedido de impeachment assinado por 90 conselheiros. Ambos os processos estão em andamento.

O diretor Fabinho Soldado e o atacante Memphis Depay - Divulgação

A chegada do caso à polícia foi a justificativa da VaideBet para rescindir unilateralmente o contrato em junho, em uma crise na qual desembarcaram da gestão alvinegra seus principais diretores.

O inquérito é a respeito de um pagamento de comissão de R$ 25,2 milhões à Rede Social Media Design, de Alex Fernando André, o Alex Cassundé, que participou da campanha de Augusto Melo. Parte dessa comissão foi repassada a Neoway Soluções Integradas em Serviço, registrada em nome de Edna Oliveira dos Santos, uma mulher que mora em residência humilde em Peruíbe e nem sabia da existência da empresa.

Sem o dinheiro da VaideBet, o Corinthians fechou em julho com outra "bet", a Esportes da Sorte. O acordo prevê ao longo de três anos o pagamento de R$ 309 milhões, dos quais R$ 57 milhões estavam separados para um "reforço de peso", usados em Memphis Depay. O clube arcará com os demais R$ 13 milhões necessários para a assinatura e com os eventuais bônus por metas estipuladas no acordo.

A contratação incomodou rivais, que ampliaram o coro pela implementação de regras de "fair play financeiro". E levantou questionamentos sobre a viabilidade da parceria com a Esportes da Sorte, que vive sua própria crise. Em uma investigação de lavagem de dinheiro, o CEO da empresa, Darwin Henrique da Silva Filho, foi preso na semana passada.

O caos na patrocinadora não impediu o Corinthians de ir adiante no projeto Memphis, que teve imediata recepção calorosa da torcida e esfriou, ao menos momentaneamente, a fervura no caldeirão do Parque São Jorge. O processo de impeachment já era levado em banho-maria pelo presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, e agora está praticamente parado –o pedido foi anexado a uma morosa investigação, que já estava em andamento, sobre o contrato.

Memphis Depay tem 46 gols pela seleção da Holanda - Ozan Kose - 10.jul.24/AFP

Depay, que não joga desde a derrota da Holanda para a Inglaterra nas semifinais da Eurocopa, há dois meses, desembarca no Brasil nesta quarta-feira (11) com a própria cozinheira, a própria equipe médica e uma tarefa urgente.

O Corinthians está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, em 17º lugar, com 25 pontos em 25 jogos, um aproveitamento tenebroso de 33,3%. E os dois oponentes que estão à frente, com 27 pontos, têm uma (Fluminense) ou duas (Grêmio) partidas a menos.

O time também está nas quartas de final da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. Mas a prioridade total, como já deixou claro o treinador Ramón Díaz, é escapar da degola na competição nacional de pontos corridos.

Memphis não foi regularizado a tempo de ser inscrito na Copa do Brasil, cujo prazo de inscrições se encerrou na segunda-feira. Porém o clube tenta ainda argumentar com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) que o único documento que faltava –a liberação da Federação Espanhola, atestando que o jogador não tem mais vínculo com o Atlético de Madrid– não chegou antes por entraves burocráticos na Espanha.

A agremiação alvinegra enfrenta na noite de quarta o Juventude, justamente no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A ideia da diretoria é levar o holandês ao estádio de Itaquera e apresentá-lo à torcida na partida, com festa e tentativa de classificação a um confronto semifinal do qual Depay provavelmente não poderá participar.

De qualquer maneira, por ora, Augusto Melo respira, já sem o boné da VaideBet.

O Corinthians, com 25 pontos em 25 jogos no Campeonato Brasileiro, ainda procura o ar.