O escritor cubano Leonardo Padura deverá se encontrar com o presidente Lula (PT) no Palácio do Planalto na terça-feira (17). A agenda foi articulada pela Boitempo, que publica os livros do autor no Brasil.

O escritor cubano Leonardo Padura - Arnulfo Franco - 22.mai.2024/AFP

Padura fará uma turnê pelo Brasil para divulgar "Pessoas Decentes" e comemorar os 15 anos de "O Homem que Amava os Cachorros" —obra em que retrata o líder soviético Leon Trótski e seu assassino, Ramón Mercader, que viveu exilado em Cuba.

Ele participou da Bienal do Livro em São Paulo e irá a eventos literários em outras cidades.

O escritor já se reuniu com Lula em outras ocasiões e conheceu Dilma Rousseff (PT) em 2014, quando ela ocupava a Presidência. A diretora da Boitempo, Ivana Jinkings, estará presente neste novo encontro com o petista.

VOU FESTEJAR

Os cantores Leci Brandão e Zeca Pagodinho participaram das gravações do Sambabook, projeto que em sua sexta edição reúne artistas para homenagear Beth Carvalho. Teresa Cristina e Seu Jorge também cantaram sucessos eternizados na voz da Madrinha do Samba. A proposta contou ainda com Luedji Luna e o sambista Jorge Aragão como convidados, além da cantora Luciana Mello. As filmagens foram realizadas na semana passada, no Rio de Janeiro.