O livro de poemas "Em Cima Daquela Serra", do escritor Eucanaã Ferraz, será o tema da segunda edição do "Lê pra Mim", projeto de leitura de livros infantojuvenis da Megafauna.

A atividade ocorrerá às 11 horas deste sábado (14) na unidade da livraria localizada no Teatro Cultura Artística. Os artistas Lia Bizierra e Peri Pane farão a leitura da obra.

O escritor Eucanaã Ferraz na Feira Literária Internacional de Paraty, a Flip, em 2015 - Bruno Poletti/Folhapress

TABLADO

As atrizes Maria Joana e Erica Montanheiro e os atores Giovani Tozi e Gustavo Merighi receberam convidados na sessão para convidados de "Gaslight: Uma Relação Tóxica", realizada na noite de quarta-feira (11), no Teatro Itália, em São Paulo. Baseada em um filme homônimo, a peça foi o último trabalho de Jô Soares para o teatro. As atrizes Vera Zimmermann e Luciana Ramanzini marcaram presença no evento. Os atores Adriana Birolli, Hugo Possolo e Flavio Tolezani também compareceram à apresentação.